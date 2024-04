Rosolini, per un anno insulti e minacce alla convivente: divieto di avvicinamento per un 27enne

Per un anno avrebbe insultato, minacciato e percosso la donna con cui conviveva. Un 27enne è stato allontanato dalla casa familiare dopo un’indagine partita per iniziativa dei carabinieri di Rosolini, nel Siracusano. L’uomo è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La sua convivente non ha denunciato, ma nel marzo scorso le forze dell’ordine sono dovute intervenire a casa della coppia: da lì è partita l’indagine. Per il 27enne allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.