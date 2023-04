Rosolini, cocaina in auto e 168 proiettili nello sgabuzzino di casa

Tre grammi e mezzo di cocaina in auto, insieme a materiale per il confezionamento dello stupefacente e a un bilancino di precisione, sono stati trovati in auto e 168 proiettili di vario calibro in uno stanzino della sua abitazione a Rosolini, in provincia di Siracusa. Per questo i carabinieri hanno denunciato un pregiudicato di 57 anni accusato di detenzione di sostanza stupefacente e munizioni. Durante un controllo su strada, l’uomo è stato fermato alla guida della sua auto e trovato della droga e degli strumenti per confezionarla. Nel corso di una perquisizione in casa, i militari hanno trovato all’interno di uno stanzino 168 proiettili di vario calibro, detenuti senza la prevista autorizzazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 57enne denunciato all’autorità giudiziaria siracusana e sanzionato per guida senza patente.