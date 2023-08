Rosolini, va in giro di notte armato di coltello

Un 37enne in giro di notte per la città di Rosolini, in provincia di Siracusa, è stato fermato dai carabinieri di Noto durante un controllo del territorio. L’uomo di origine marocchina è stato bloccato dai militari dell’aliquota radiomobile mentre andava in giro armato di un coltello a serramanico. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea per il porto abusivo di armi.