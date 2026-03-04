Rompono finestrino e rubano dentro un’ambulanza a Catania

Mentre l’equipaggio di un’ambulanza del 118 Catania era impegnato in un soccorso a casa di un paziente qualcuno ha rotto il finestrino del veicolo e ha rubato presìdi sanitari, elettromedicali ed effetti personali dell’equipaggio. La Sicilia emergenza-urgenza sanitaria che gestisce il servizio del 118 ha presentato una denuncia per quanto avvenuto nel quartiere Cibali.

Il presidente del 118: «Fatto di estrema gravità»

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, dice che «si tratta di un fatto di estrema gravità che condanniamo con fermezza. Il danneggiamento di un mezzo di soccorso e la sottrazione delle relative attrezzature oltre ad essere un reato incide sulla sicurezza pubblica e sulla capacità del sistema di emergenza di garantire risposte tempestive ed efficaci. Esprimiamo piena solidarietà agli operatori coinvolti, che intervengono in contesti complessi e spesso difficili, garantendo con elevato senso di responsabilità un servizio indispensabile alla comunità. È necessario assicurare maggiore tutela e protezione al personale e ai mezzi di emergenza». 

