Catania, ritrovata bici elettrica rubata nel cortile del condominio: denunciato 20enne

Ritrovata una bicicletta elettrica che era stata rubata a Catania e denunciato per ricettazione un 20enne. Tutto è iniziato con la chiamata al numero unico per le emergenze (112) da parte di un giovane per denunciare il furto della sua bici – del valore di circa 2000 euro – che era parcheggiata nel cortile condominiale di casa e legata con una catena a un palo dell’illuminazione.

Ricevuta la denuncia, sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri che sono riusciti a ritrovare il mezzo a due ruote nel giro di pochi giorni: la bici elettrica è stata ritrovata all’interno di un garage di via

Palermo, nel quartiere San Leone. Un locale che i militari hanno trovato con la saracinesca socchiusa e dentro un 20enne catanese intento a sistemare una bicicletta elettrica, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Alla vista dei carabinieri, il 20enne si sarebbe subito mostrato agitato. Verificato che la bici fosse proprio quella per cui avevano ricevuto la denuncia, i carabinieri l’hanno recuperata e restituita al proprietario. Il 20enne dovrà rispondere dell’accusa di ricettazione.