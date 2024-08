«Blin, mi regali la maglia?». Con questo cartello scritto con un pennarello – ed esposto nel settore ospiti dello stadio Giovanni Zini di Cremona, in Lombardia – una bambina ieri sera era riuscita a convincere il suo idolo, il centrocampista del Palermo Alexis Blin, a farsi regalare la maglietta a fine partita. In un video diffuso sui social si vede chiaramente il calciatore francese dirigersi verso il settore dei tifosi siciliani. Blin indica con una mano la bambina che regge il cartello e poco dopo lancia la divisa verso il padre, al di là delle barriere di protezione.

Dietro l’uomo, però, compare un ragazzo, lesto nel soffiare la maglietta al padre della bimba proprio mentre lui stava per afferrarla. Il gesto non è sfuggito allo stesso calciatore, visibilmente contrariato, ma anche agli stessi sostenitori presenti sulle gradinate, che hanno cominciato a inveire contro il loro concittadino etichettandolo come «scemo». Poco dopo il giovane è stato preso di mira dagli ultras rosanero, che lo hanno accerchiato e picchiato selvaggiamente. Anche questa scena è stata ripresa con i telefonini e il video diffuso sui social. Un brutto epilogo dopo la vittoria del Palermo contro i padroni di casa. Successo che ha regalato i primi tre punti ai siciliani nel campionato di serie B.