Rissa in un locale a Panarea: denunciati quattro giovani, rischiano il Daspo urbano

Sono stati individuati e denunciati i quattro protagonisti di una rissa avvenuta all’esterno di un locale della movida nell’Isola di Panarea, la notte del 13 agosto. A permettere di rintracciare i quattro giovani (di età compresa tra i 18 e i 25 anni) sono state le indagini dei carabinieri che hanno analizzato i filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

In particolare, i militari hanno accertato e documentato le fasi della rissa, generata da una discussione scaturita per futili motivi tra quattro ragazzi. Dalle parole, presto si sarebbe passati ai fatti: i giovani si sono infatti colpito con calci e pugni: nel corso della rissa, uno di loro è rimasto lievemente ferito. Adesso, tutti e quattro sono stati denunciati in stato di libertà. Nei loro confronti, i carabinieri hanno avanzato la proposta per la misura di prevenzione del Daspo urbano (Dacur) che impedisce, a chi si è reso responsabile di atti gravi, di frequentare le zone urbane più affollate e della movida.