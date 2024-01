Rissa in un bar a Vittoria: denunciati quattro giovani che si sono tirati sedie e tavoli

Una violenta rissa davanti a un bar di Vittoria (in provincia di Ragusa) con giovani che si sono lanciati contro anche sedie e tavoli è successa qualche sera fa. Adesso quattro di loro sono stati identificati e denunciati dalla polizia. Nel corso delle indagini, gli agenti hanno analizzato le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. Così è stato possibile ricostruire le fasi e lo svolgimento della rissa.

Secondo quanto emerso, da una discussione animata nata all’interno di un noto bar di Vittoria (nella zona di via Garibaldi), i giovani sarebbero poi passati alle mani e a lanciarsi addosso l’un l’altro gli arredi del locale. Alla fine della rissa, si sarebbero dispersi per le vie nei dintorni. Le indagini della polizia hanno permesso di individuare i quattro giovani vittoriesi e di denunciarli in stato di libertà per rissa e danneggiamento.