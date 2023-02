«Rischiavamo l’ipotermia sull’Etna: i vigili del fuoco ci hanno salvato la vita»

«La nostra è stata una storia a lieto fine». A raccontarla sono i due escursionisti piemontesi che ieri si erano rimasti bloccati in località Valle del Bove a quota 2000 metri sul versante sud-est dell’Etna e che sono stati soccorsi da un elicottero dei vigili del fuoco. «Ci hanno davvero salvato la vita – sottolinea uno dei due escursionisti – L’infortunio al mio compagno non ci permetteva di scendere a valle e le cattive condizioni meteo ci tenevano in apprensione. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, per noi è stata una liberazione. Con il calare della sera e l’abbassamento delle temperature – aggiunge – sarebbe stata una notte difficilissima: rischiavamo l’ipotermia».

Allertato nel primo pomeriggio di ieri – lunedì 20 febbraio – il reparto volo di Catania è andato in soccorso dei due sull’Etna. L’equipaggio dell’elicottero, nonostante condizioni meteo non ideali, è riuscito a localizzare gli escursionisti. Uno di questi con difficoltà nei movimenti a causa di una probabile frattura alla gamba destra. L’escursionista infortunato è stato il primo a essere issato a bordo dell’elicottero, sempre con il verricello, si è poi proceduto al recupero del secondo uomo.