Riposto, il vento abbatte alberi e pali della luce: si contano i danni

Sopralluoghi a Riposto (in provincia di Catania) per constatare lo stato degli edifici, tra cui scuole e uffici comunali, dopo le forti raffiche di vento che ieri sera si sono abbattute sulla città. Intenso il lavoro nella notte di vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia municipale e dei tecnici dell’Enel e della Circumetnea, per ripristinare i danni causati.

In strada 4 un grosso albero ha bloccato il transito fino all’arrivo delle squadre di soccorso. Un altro albero è stato rimosso sul lungomare, al confine con Mascali. Vicino all’istituto alberghiero, invece, un palo dell’Enel si è piegato sulla strada, mentre altri alberi sono caduti sui binari della Circumetnea. Stando alle dichiarazioni del sindaco Davide Vasta, «non si sono registrati feriti o danni particolarmente gravi».