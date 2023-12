Riposto, operaio resta schiacciato tra il muro e il camion dei rifiuti: indagini in corso

Incidente stamattina a Riposto (in provincia di Catania) dove un operaio della raccolta rifiuti è rimasto ferito al centro di raccolta comunale di via Carbonaro. Stando a quanto si apprende da un comunicato diffuso dal portavoce del sindaco Davide Vasta, il 56enne sarebbe rimasto schiacciato tra un muretto di pietra e un camion dell’igiene urbana nel tentativo di evitare che il mezzo si schiantasse contro il muro. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo pesante. L’operaio è stato trasportato al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso con politraumi da schiacciamento. Intanto l’isola ecologica resta oggi chiusa al pubblico, ma da domani l’attività riprenderà in modo regolare, ha fatto sapere il sindaco.