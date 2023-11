Riposto: dipendenti in nero, sporco e pesce non tracciato. Sanzionato ristorante di Sushi

Foto di Dario De Luca

I carabinieri a Riposto hanno sospeso per dieci giorni l’attività di un ristorante di sushi dopo aver trovato negli spogliatoi dei dipendenti e nei servizi igienici un stato di incuria generale e gravi carenze igienico sanitarie, che hanno portato a una serie di multe per un totale di 2.500 euro.

I militari hanno anche constatato la presenza di sei operai in nero sui dieci presenti. Il titolare è stato inoltre denunciato per non avere inviato a visita medica i sei lavoratori per la prevista sorveglianza sanitaria ed è stato anche sanzionato per ulteriori 21.600 euro.

Tra le irregolarità riscontrate, oltre a una blatta morta nello spogliatoio dei dipendenti, incrostazioni evidenti sui pavimenti, utensili da cucina e ripiani di lavoro non disinfettati in maniera idonea e la presenza in frigorifero di 14 chili di pesce privo di tracciabilità ed etichetattura.