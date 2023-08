Riposto, cena di benvenuto si trasforma in rissa: calici spaccati e una 70enne ferita

Una donna russa di 53 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri per aver provocato delle lesioni gravi a una connazionale residente in Finlandia. Le due erano entrambe al primo giorno di villeggiatura nell’isola nell’abitazione di un uomo di Riposto (nel Catanese) convivente con una donna moldava. I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite domestica nell’alloggio dell’italiano, che aveva organizzato una cena di benvenuto per i propri ospiti: i suoceri (tra cui la vittima, sposata con un moldavo) e una coppia di amici (tra cui la donna russa di 53 anni, coniuge di un ucraino).

Una volta ristabilita la quiete, i carabinieri hanno ricostruito la situazione: la cittadina russa, dopo aver spaccato sul tavolo un calice in vetro, lo avrebbe usato come arma per colpire la connazionale di 70 anni ferendola agli avambracci, tanto da reciderle i tendini e farle uscire molto sangue. La dinamica dell’evento non è stata del tutto chiarita dai partecipanti che, durante la cena, si erano ubriacati. La 70enne è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania per un intervento chirurgico volto alla ricostruzione dei tendini e, se non riprenderà la completa funzionalità delle braccia, l’accusa per la 53enne si inasprirà in lesioni gravissime.