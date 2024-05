Riposto, 39enne che doveva essere ai domiciliari rapina un ragazzo con disabilità

Sarebbe evaso e poi avrebbe rapinato un ragazzo con disabilità. A Riposto, in provincia di Catania, un 39enne è stato arrestato. Il 29 febbraio scorso l’uomo avrebbe rapinato un ragazzo con disabilità. Nel tardo pomeriggio di quel giorno un 27enne con disabilità sarebbe stato avvicinato e minacciato con un coltello dal 39enne, che – a volto scoperto – gli avrebbe intimato di consegnargli 50 euro, poi – capendo che il ragazzo non aveva con sé del denaro – gli avrebbe strappato dal portafogli la carta d’identità, per estorcergli dei soldi in cambio del documento. Il ragazzo ha chiamato i carabinieri, i quali si sono fatti descrivere il rapinatore. Il 27enne avrebbe indicato sia l’altezza sia le alcune caratteristiche fisiche del 39enne, compreso un tatuaggio – che raffigura una croce – sul lato sinistro del collo.

Le forze dell’ordine hanno anche esaminato i video delle telecamere della zona, tra cui quello di un’attività di piazza Commercio, a Riposto. Proprio quest’ultimo video sarebbe stato decisivo per far individuare il 39enne, che sarebbe dovuto essere ai domiciliari per furto. Nel video si vedrebbe l’uomo mentre, scherzando, faceva vedere una carta d’identità ad altre persone del luogo con precedenti penali; le immagini avrebbero mostrato ai carabinieri anche il tatuaggio di cui aveva parlato il 27enne. Per questo il 39enne è stato arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza.