Rifiuti, tre persone denunciate nell’Agrigentino: abbandono e combustione di immondizia

Abbandono di rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Nei giorni scorsi due persone di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, sono state denunciate dai carabinieri per abbandono di rifiuti e di materiale prodotto da lavori edili lungo il ciglio della strada. Inoltre una persona di Agrigento è stata denunciata per aver bruciato un cumulo di rifiuti nella frazione agrigentina di Villaggio Mosè.