Palermo, rider aggredito da un gruppo di ragazzini

Un rider è stato aggredito da un gruppo di ragazzini nel centro storico di Palermo. L’episodio, che non è il primo di questo tipo nel capoluogo, è avvenuto nei giorni scorsi. La vittima è un giovane di origine straniera che lavora per la piattaforma di Glovo.

L’aggressione è avvenuta mentre, intorno alle 20, era impegnato in una consegna a domicilio in vicolo Stalluzza, non distante dalla chiesa di Sant’Anna, al Capo. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il rider sarebbe stato circondato e aggredito da cinque ragazzi. Poco dopo, il giovane ha presentato denuncia ai carabinieri.