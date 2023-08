Vittoria, 100mila euro in mazzette sottovuoto nascoste in auto: denunciato per riciclaggio

Centomila euro in mazzette sottovuoto nascoste in auto. Un 38enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per il reato di riciclaggio. Le banconote sono state sequestrate dai militari. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della macchina. Sul sedile del passeggero c’era il figlio minorenne. Gli inquirenti hanno spiegato che il 38enne non sarebbe riuscito a fornire una «credibile giustificazione sia sul motivo della detenzione che sull’origine del denaro». Al momento, sono in corso le indagini per risalire alla provenienza dei soldi.