Avola, continuano le ricerche del 35enne disperso in mare dopo avere salvato i due minorenni

Sono ancora in corso le ricerche del 35enne, originario di Floridia (in provincia di Siracusa), che dal pomeriggio di ieri è disperso in mare dopo avere salvato due minorenni che erano finiti in acqua, nella zona della Marchesa tra Siracusa e Avola. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, i due ragazzini di sarebbero sporti troppo sul ponte di Cassibile, forse per scattare un selfie, e così sarebbero finiti nelle acque del mare che erano piuttosto agitate. Secondo le testimonianze dei presenti che sono state raccolte dagli inquirenti, a vedere la scena e a decidere subito di intervenire è stato il 35enne che annodando insieme due teli ha formato una corda da lanciare ai ragazzini. Uno di loro è riuscito ad afferrare il capo e ha poi aiutato anche il compagno a tornare a riva.

A quel punto, però, a scivolare in mare sarebbe stato il 35enne. Velocemente, trainato dalle correnti, si è allontanato dalla costa facendo perdere le proprie tracce. Non è escluso che, cadendo, si sia anche provocato delle ferite che gli avrebbero impedito di nuotare per tornare verso la costa. Anche nella giornata di oggi continuano le ricerche con i soccorsi coordinati dalla capitaneria di porto di Siracusa che ha inviato le proprie motovedette per cercare la vittima. Al lavoro ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco e, nelle prossime ore, è previsto l’arrivo anche di esperti da Reggio Calabria. Impegnato nelle operazioni, c’è anche uno scooter d’acqua dei pompieri per rendere ancora più capillari le ricerche del disperso.