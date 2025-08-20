I finanzieri negli uffici della Regione: inchiesta della Corte conti sul mancato acquisto del palazzo ex Sicilcassa

20/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I finanzieri bussano alle porte degli uffici della Regione siciliana. A mandarli è la procura della Corte dei conti che ha aperto un fascicolo sul mancato acquisto, da parte dell’ente regionale, del Palazzo ex Sicilcassa di via Cordova, a Palermo. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria hanno acquisito alcuni documenti negli uffici della presidenza della Regione, dell’assessorato all’Economia, del Fondo pensioni della Regione e all’Ars. Le persone informate dei fatti saranno sentite dai magistrati contabili a proposito di un presunto danno erariale da un milione di euro derivato dal mancato acquisto, a fronte dei soldi spesi per pagare l’affitto della stessa sede e di un’altra in via Notarbartolo, destinata agli uffici di controllo della stessa Corte dei conti. Il caso era stato sollevato dal deputato del Pd e presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici.

La questione va avanti da tempo. Con la giunta di Renato Schifani intenzionata a comprare l’immobile, stimato in 12 milioni di euro, tanto da inserirne l’acquisto in una norma dell‘assestamento di bilancio del 2024, allora frenato dalla contrarietà dell’Ars. Un nuovo tentativo è stato fatto dal governo regionale nei mesi scorsi, decidendo di procedere attraverso il Fondo pensioni dei dipendenti regionali. In questo, caso, però, a mettersi di traverso è stato il sindacato dei regionali Cobas-Codir, giudicando l’investimento «infruttuoso», a fronte degli ingenti lavori di ristrutturazione necessari, e preoccupante per la stabilità dei conti del fondo. A poco è servito, a marzo, un incontro con l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, che ha cercato di rassicurare sulla bontà dell’operazione.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Stop al caro voli in Sicilia, arrivano i prezzi bloccati. Ma restano dubbi e criticità sulla continuità territoriale
Leggi la notizia

I finanzieri bussano alle porte degli uffici della Regione siciliana. A mandarli è la procura della Corte dei conti che ha aperto un fascicolo sul mancato acquisto, da parte dell’ente regionale, del Palazzo ex Sicilcassa di via Cordova, a Palermo. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria hanno acquisito alcuni documenti negli uffici della presidenza […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]