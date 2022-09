Regionali, proiezioni con copertura del 58 per cento: Schifani resta al 42%. Costante il divario con Cateno De Luca

Il Consorzio Opinio per la Rai aggiorna il dato sulle proiezioni. Stavolta la copertura del campione indicata è pari al 58 per cento. I verdetti già anticipati poco dopo l’inizio dello spoglio sono confermati: Renato Schifani è dato al 42 per cento, mentre Cateno De Luca cala al 23,3. Terza Caterina Chinnici al 16,6 per cento, mentre il Movimento 5 stelle con Nuccio Di Paola si assesta al 16,3 per cento.

Guardando alle liste a sostegno dei singoli candidati, al momento emerge che Schifani perde quasi sei punti percentuali rispetto alle liste della propria coalizione, mentre Cateno De Luca ha un consenso di oltre cinque punti percentuali più alto rispetto alle liste che lo sostengono. Intanto c’è già chi festeggia il nuovo governatore, è il caso del commissario di Forza Italia per la Sicilia Gianfranco Miccichè. «Sono felice per la prima vittoria di un palermitano alla Presidenza della Regione siciliana», riportano le agenzie di stampa.

Opinio – con la copertura del campione al 43 per cento – aveva dedicato un focus alle percentuali verso cui sono proiettate le singole liste: Fratelli d’Italia 15,8, Movimento 5 Stelle 15,4, De Luca Sindaco di Sicilia 15, Partito Democratico 12,5, Forza Italia 12, Lega 7,6, Popolari e Autonomisti 7, Democrazia Cristiana 6, Cento Passi 3,6, Sicilia Vera 2,1, Azione-Italia Viva 1,5, Altre 1,5.