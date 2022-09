Regionali, errori nell’invio dei dati da parte dei Comuni. Assegnazione seggi ancora in bilico

All’appello mancano ancora 226 sezioni. Non tante sulle 5298 complessive, ma sufficienti a impedire alla Regione di ufficializzare la ripartizione dei seggi nei collegi elettorali dell’isola. «A causa di dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni, l’Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia», si legge in una nota della Regione.

Nello specifico si attendono dati ancora da due sezioni di Agrigento, due da Villalba (Caltanissetta), sei da Marineo (Palermo), 215 tra Avola, Lentini, Noto e Siracusa (Siracusa) e una da Misiliscemi (Trapani). Soltanto dopo che arriveranno si potrà capire quale sarà la nuova conformazione dell’Assemblea regionale siciliana.