Palermo, rapina a mano armata in un supermercato: il tentativo di fuga con la bici elettrica

Con il volto coperto e armato di pistola, un 21enne avrebbe rapinato un supermercato di via Gaetano La Loggia a Palermo riuscendo, con l’aiuto di un complice, a portare via oltre 1000 euro. Per questo il giovane è stato arrestato dai carabinieri del gruppo radiomobile con l’accusa di rapina aggravata.

Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, i due dopo avere messo a segno il colpo sarebbe scappati a bordo di una bicicletta elettrica. A notare tutti i loro spostamenti, però, è stato un carabiniere libero dal servizio. Ed è stato il militare a chiamare i colleghi che, arrivati in pochi minuti, sono riusciti a individuare i due che hanno perso il controllo del mezzo a due ruote e sono caduti sull’asfalto.

L’indagato ha provato a fuggire anche a piedi ma è stato bloccato dai carabinieri che, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmarlo e recuperare la refurtiva. Adesso sono in corso le indagini per individuare il complice che, invece, è riuscito a scappare. Il 21enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero, è stato portato nella casa circondariale Lorusso-Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.