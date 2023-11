Pachino, rapina in un ufficio postale: in carcere un 33enne

Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri di Portopalo di Capo Passero (in provincia di Siracusa) per i reati di rapina in un ufficio postale, ricettazione e porto abusivo di armi, commessi nel 2020 a Pachino. L’uomo, agli arresti domiciliari, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione nel carcere Cavadonna di Siracusa, su disposizione della procura. Il 33enne dovrà, inoltre, pagare una multa di 800 euro.