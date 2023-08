Rapina a Giardini Naxos, impiegati della banca costretti a consegnare le banconote

Rapina a Giardini Naxos, nel Messinese, dove tre persone hanno fatto irruzione in una banca mentre un quarto complice è rimasto all’esterno a fare da palo. Stando alle prime informazioni apprese, i carabinieri che si stanno occupando delle indagini stimano che il bottino sia di circa 100mila euro, cifra non ancora confermata. Sul caso in questione si è espresso Massimo Pellegrino, coordinatore provinciale della Federazione autonoma bancari italiani, raccontando che i tre sono entrati nella struttura forzando una porta. Una volta riusciti a introdursi all’interno, gli uomini si sono fatti consegnare le banconote dell’impianto bancomat dagli impiegati. «Per fortuna nulla è accaduto ai due unici dipendenti presenti in filiale», ha aggiunto il coordinatore riflettendo sul fatto che «questi atti criminosi sono in aumento e non ci lasciano tranquilli per il futuro». Per tale ragione, Pellegrino ha fatto sapere che è stata inoltrata richiesta al management dell’istituto di credito in questione per ripristinare il servizio di guardiani come primo deterrente.