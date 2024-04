Rapina a corriere di sigarette a Palermo, in azione cinque malviventi

Foto di Joe da Pixabay

A Palermo cinque malviventi hanno rapinato un corriere di sigarette per un valore di oltre 12mila euro. Il fatto è accaduto in piazza Torrelunga. Il commando ha circondato il mezzo, riuscendo a portare via diversi colli dovevano essere distribuiti alle tabaccherie. In pochi minuti hanno caricato tutto su un’auto e sono fuggiti. Indaga la polizia.