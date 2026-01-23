Raoul Bova è il nuovo volto di acqua Fabrizia: dal 26 gennaio lo spot in Sicilia e in Calabria

23/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una campagna di comunicazione, della durata di un anno, legherà il volto di Raoul Bova all’acqua Fabrizia, come nuovo testimonial ufficiale. A partire dal 26 gennaio, con lo slogan Ho scelto la leggerezza, il suo volto porterà i valori del marchio di acqua minerale online – social inclusi – e offline. Specie in Calabria, anche terra d’origine dell’attore, e in Sicilia. In uno spot presentato in anteprima da Fabriella Group al Marca di Bologna, il 14 e il 15 gennaio. Una scelta, quella di acqua Fabrizia, legata non solo alla notorietà di Bova e al suo legame col territorio, ma anche alla passione dell’attore per lo sport e il benessere. Con un passato da nuotatore agonistico, raccontato anche in un libro, in cui Bova affronta i temi dell’equilibrio fisico e mentale. Temi cari anche al brand acqua Fabrizia, che fa della leggerezza e della qualità della vita, dentro scelte di consumo consapevoli, uno dei concetti principali della sua filosofia.

