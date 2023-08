Randazzo: sospeso un cantiere edile, multato e denunciato il titolare

Il titolare di un’impresa edile di Randazzo, in provincia di Catania, è stato denunciato per non avere rispettato le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti nei luoghi di lavoro e per non avere sottoposto i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria. L’uomo – un 42enne – è stato denunciato nel corso di alcuni controlli portati avanti in alcuni cantieri del Catanese dai militari di Randazzo con il supporto dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania. Durante le verifiche, inoltre, è emerso che un dipendente della ditta di 20 anni svolgeva in nero la propria attività lavorativa. Oltre alla denuncia, per il titolare dell’impresa edile è stata elevata una multa di 3.194,12 euro con la contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, per il 42enne anche sanzioni amministrative per un totale di 4.300 euro con recupero di contributi previdenziali e assistenziali di 400 euro.