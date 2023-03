Ramacca, inseguimento a folle velocità per bloccare banda di ladri. Preso un pregiudicato

Arrestato al termine di un pericoloso inseguimento a folle velocità. Protagonista un pregiudicato catanese di 22 anni che dovrà rispondere del reato di furto aggravato. La scorsa notte, intorno alle 2, una gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile, mentre percorreva la statale 417, ha notato una Fiat Multipla con tre persone a bordo. I militari hanno invertito il senso di marcia segnalando al conducente di accostare per un controllo. L’uomo però ha tentato la fuga a folle velocità. Dopo un lungo inseguimento il conducente ha bloccato il mezzo al centro della carreggiata e gli occupanti hanno provato a dileguarsi a piedi. Due di loro, che indossavano guanti e scaldacollo all’altezza del viso, sono riusciti a scappare mentre il 22enne è stato bloccato.

Durante i controlli i militari hanno scoperto che l’automobile era stata rubata a una signora, residente nel quartiere Librino, a Catania. All’interno del veicolo i militari hanno rinvenuto tutto l’occorrente per la realizzazione di furti e, in particolare, una smerigliatrice a batteria, 10 dischi per il taglio di metallo, vari attrezzi per lo scasso e un cappellino con visiera per oscurare il volto ad eventuali telecamere di sorveglianza. Il 22enne è stato condotto nel carcere di Caltagirone.