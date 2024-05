Ramacca, nasconde la cocaina sotto la maglia: arrestato 32enne di Niscemi

Ha nascosto la cocaina sotto la maglia intima. A Ramacca, nel Catanese, un 32enne di Niscemi – in provincia di Caltanissetta – è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sulla strada statale 417 – in contrada Gornaluga, in territorio di Ramacca – i militari hanno fermato per un controllo un’auto con a bordo tre uomini. Già durante le prime fasi dell’ispezione i carabinieri si sarebbero insospettiti per l’atteggiamento del 32enne, che avrebbe mostrato apprensione e ostilità al controllo. Secondo quanto riportano i carabinieri, il giovane li avrebbe invitati a sbrigarsi, perché lui avrebbe avuto fretta di raggiungere casa per sbrigare delle faccende urgenti; cosa che i militari hanno ritenuto poco credibile, visto che in quel momento era mezzanotte.

A quel punto i carabinieri hanno iniziato una verifica più approfondita e hanno perquisito sia i tre giovani sia la macchina. Dal controllo è emerso che il 32enne nascondeva sotto la maglia intima un involucro di cellophane con dentro 21 grammi di cocaina pura in pietra, di cui si è assunto la responsabilità del possesso. A quel punto il giovane è stato arrestato. Secondo i carabinieri, dai 21 grammi di cocaina trovati si sarebbero potute ricavare 20 dosi, che avrebbero potuto fruttare circa 2000 euro.