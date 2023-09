Foto di Dario De Luca

Coltivano 42 piante canapa indiana, 2 arresti nelle campagne di Ramacca. C’è un ricercato

Due uomini, rispettivamente di 36 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri mentre nelle campagne di Ramacca, in provincia di Catania, si prendevano cura di una piantagione di canapa indiana composta da 42 piante alte fino a 150 centimetri circa con tutte le infiorescenze pronte per la raccolta. Un terzo complice è riuscito a fuggire. I militari sono intervenuti in contrada Iannarello insieme con gli specialisti dello squadrone Cacciatori di Sicilia.

Intorno alla mezzanotte i carabinieri hanno notato tre individui che, scesi da un’autovettura, si sono diretti verso la piantagione per controllarne lo stato e innaffiarla. Uno di loro ha prelevato dall’auto una pompa elettrica da irrigazione ma è stato bloccato. Glli altri due hanno tentato la fuga. Uno è stato raggiunto e arrestato, mentre per l’altro sono in corso le ricerche. Oltre alle 42 piante di canapa indiana, i carabinieri hanno sequestrato anche materiale occorrente per l’irrigazione e la concimazione del terreno, che i tre avevano portato con loro.