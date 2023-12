Ragusa: picchiata dal marito davanti al figlio disabile

Un 42enne è stato arrestato dalla polizia a Ragusa per il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che da tempo maltrattava la moglie, per l’ennesima volta l’ha aggredita in presenza del figlio disabile provocandole delle ferite al volto. La donna ha chiamato il 112 e, una volta arrivati sul posto, gli agenti l’hanno trovata in lacrime con il figlio, mentre il marito nel frattempo si era allontanato da casa. Con il volto pieno di lividi, ha raccontato agli operatori i continui maltrattamenti e l’intenzione di volersi allontanare da casa per proteggersi dalla violenza del coniuge.

La donna è stata medicata al pronto soccorso e dimessa. Poi è stata accompagnata dai poliziotti a casa per prendere le sue cose e andare in una comunità protetta insieme al figlio. Proprio in questo frangente, il marito con un coltello da cucina ha minacciato gli agenti che, tuttavia, l’hanno disarmato. Minacce che sono proseguite anche negli uffici della questura dove è stato arrestato. L’uomo si trova adesso ai domiciliari.