Ragusa, 90 episodi di spaccio in pochi mesi: undici persone indagate, quattro arresti

Una novantina di episodi di spaccio nel giro di pochi mesi. Stamattina quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Ragusa. L’accusa è, a vario titolo, di detenzione di droga a fini di spaccio in concorso, reato aggravato dalla recidiva. Un 32enne è stato portato in carcere, ai domiciliari un 31enne, un 34enne e un 46enne. Per un 28enne, inoltre, è stato disposto l’obbligo di dimora.

L’inchiesta della procura vede indagate altre sei persone per la stessa ipotesi di reato. Le indagini dei carabinieri – iniziate lo scorso anno – hanno documentato oltre 90 episodi di spaccio di marijuana, hashish e soprattutto cocaina nel centro storico di Ragusa. I militari hanno ricostruito le modalità delle attività di spaccio. Per evitare i controlli le persone indagate avrebbero utilizzato due metodi distinti: la vendita presso la propria abitazione oppure la consegna della droga in luoghi concordati, lontano da occhi indiscreti e, secondo loro, difficili da controllare per le forze dell’ordine.