Al Pronto soccorso con lo zaino pieno di marijuana. Fermati e poi rimessi in libertà

L’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e il successivo intervento delle forze dell’ordine. La vicenda è quella che ha come protagonisti due fratelli, poi trovati in possesso di uno zaino con mezzo chilo di marijuana. Ad avvertire l’odore è stato proprio un poliziotto. Dopo le formalità di rito i due sono stati condotti in carcere e questa mattina sono comparsi, accompagnati dall’avvocato Giovanni Bongiorno, davanti al giudice monocratico per il processo per direttissima.

I due al momento però sono stati rimessi in libertà perché a quanto pare non sarebbero state effettuate le analisi sul livello di THC della sostanza sequestrata. In pratica non sarebbe stato provato l’effetto stupefacente della cannabis custodita nello zaino. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza per la prosecuzione del processo é stata aggiornata.