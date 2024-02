Ragusa, accoltellano un vicino di casa durante un litigio: arrestati due fratelli

Due fratelli ragusani sono stati arrestati dai carabinieri per avere ferito, con numerosi colpi di coltello, un vicino con cui avevano litigato, nella zona di Ragusa Ibla. Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’uomo sarebbe stato esasperato a causa delle continue irruzioni nei propri terreni da parte dei due fratelli. Per questo li avrebbe affrontati per convincerli a desistere.

I due però lo hanno ferito al ventre, alla gamba e alla mano. Poi hanno tagliato gli pneumatici della sua auto e lo hanno minacciato. La vittima, arrivata in ospedale, è stata medicata e, dopo alcuni giorni, ormai fuori pericolo, ha raccontato l’accaduto ai carabinieri. Le indagini dei militari hanno portato all’emissione di un ordine di custodia cautelare da parte della procura di Ragusa. I due fratelli, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari. Dovranno rispondere di lesioni personali gravissime, danneggiamento e minacce aggravate dall’uso delle armi.