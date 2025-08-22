Un 15enne è morto investito da un trattore nel Ragusano: indagini in corso

Un ragazzo di 15 anni – Andrea Passalacqua – è stato trovato morto vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma per l’adolescente non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. L’azienda agricola e zootecnica in cui è avvenuta la tragedia è di proprietà del padre della vittima. Quando è arrivato l’elisoccorso, il ragazzo era già senza vita.