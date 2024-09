Catania: arriva lo stop alla raccolta porta a porta della cenere vulcanica

Si sono conclusi con oggi i quattro mercoledì di raccolta straordinaria porta a porta della cenere vulcanica. Da Gema Spa, la società che si occupa del servizio dei rifiuti nel Lotto centro del capoluogo etneo, fanno sapere che «tra porta a porta e spazzamento meccanizzato del mercoledì sono state raccolte in totale circa 70 tonnellate di cenere vulcanica (20 tonnellate il 21 agosto, 15 tonnellate il 28 agosto, 25 tonnellate il 4 settembre e 10 tonnellate stanotte e stamattina)».

Contestualmente al termine del porta a porta per la cenere vulcanica sono stati rimossi i quattro punti

mobili di raccolta cenere per il Lotto centro gestiti da Gema Spa da corso Indipendenza, piazzale Asia, via Imperia e stazione Acquicella. «I cittadini che avessero ancora sacchetti di cenere vulcanica da

smaltire – indicano dalla ditta – potranno recarsi al Centro comunale di raccolta di Picanello, in via Galatioto, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13».

Intanto, continua il piano straordinario di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica. Motivo per cui da Gema Spa continuano a raccomandare il rispetto dei divieti di sosta lungo le strade interessate dal servizio.

Mercoledì 11 settembre: dalle 18 alle 4 di giovedì 12 settembre in via Gramignani;

Giovedì 12 settembre: da mezzanotte alle 10 nelle vie Auteri, Bozomo e Plaia; dalle 18 alle 4 di venerdì 13 settembre nelle vie Cordai e Consolato della Seta;

Venerdì 13 settembre: da mezzanotte alle 10 nelle vie Montebello, Ronchi e Tagliamento; dalle 18 alle 4 di sabato 14 settembre nelle vie Vecchia Ognina e Cervignano;

Sabato 14 settembre: da mezzanotte alle 10 nelle vie Piave, Isonzo e Palmanova.