Catania, in moto (senza casco) con la droga passa davanti alla questura

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un 21enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, di origine romena, è stato fermato dai poliziotti davanti all’ingresso della questura di Catania (in via Manzoni). Gli agenti, infatti, lo hanno notato mentre passava a bordo di uno scooter e senza indossare il casco, proprio davanti al loro ufficio. Sin da subito, il 21enne si sarebbe mostrato agitato e insofferente al controllo e avrebbe tentato di evitare di consegnare i documenti, anche dello scooter che erano nel vano sotto la sella del mezzo a due ruote.

Insospettiti da questo comportamento, i poliziotti hanno intuito che il giovane potesse nascondere qualcosa sotto la sella e, per questo, hanno deciso di procedere alla perquisizione. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di trovare 15 dosi di marijuana, conservate in buste di plastica (per un peso complessivo di 63 grammi). La sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere inviata nei laboratori della polizia scientifica e analizzata da operatori esperti.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di continuare effettuando la perquisizione sia della vecchia che della nuova abitazione del giovane, nelle quali non è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. Successivamente gli agenti hanno esteso i controlli al box garage di pertinenza di una delle abitazioni, le cui chiavi sono state trovate all’interno del scooter. Il cane antidroga Ares, ancor prima di entrare nel box, ha segnalato la presenza di droga, consentendo ai poliziotti di trovare, all’interno di un bauletto per motorino poggiato su un tavolo, 34 dosi di marijuana conservate in buste di plastica (per un peso complessivo di 151 grammi), un bilancino di precisione elettronico, svariate buste di plastica e uno smartphone. Tutto è stato sequestrato. Il 21enne è stato arrestato – e sottoposto ai domiciliari – per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

