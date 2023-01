Arrestato un 16enne per spaccio di marijuana. Nel cellulare le chat con gli accordi per la vendita

Un pusher 16enne di Aci Sant’Antonio è stato arrestato in flagranza perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ai carabinieri è arrivata una segnalazione sulla presenza di giovani del posto nell’area della piazza principale del paese in provincia di Catania. In effetti, giunti sul posto, i militari hanno notato la presenza di tre giovani che, a piedi e con fare guardingo, si sarebbero spostati dalla centrale via Roma verso la vicina via San Michele. Lì si sarebbero poi soffermati a parlare in uno spazio isolato e poco illuminato. I militari li hanno raggiunti e identificati, al 16enne i carabinieri hanno detto che avrebbero chiamato i genitori per procedere a una sua perquisizione. A quel punto, il minorenne avrebbe iniziato a piangere.

Nel giovane del 16enne è stata trovata una busta di plastica con dentro 115 grammi di marijuana. Sul suo cellulare, sono stati ritrovati anche dei messaggi in chat di conversazioni con gli acquirenti delle sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, il minorenne è stato posto agli arresti domiciliari nell’abitazione familiare.