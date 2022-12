Pubblicata la gara per il completamento della diga Pietrarossa. Salvini: «Chiudiamo vicenda importante»

Dopo quasi quarant’anni di attesa la diga di Pietrarossa sarà completata. L’annuncio, settimane addietro, era arrivato proprio dal ministro per le Infrastrutture e Mobilità sostenibili Matteo Salvini. Adesso, però, pare che dalle parole si sia passati ai fatti. E’ stato, infatti, pubblicato il bando di gara per i lavori su progetto esecutivo. Si tratta della più grande incompiuta del sistema idrico siciliano per la quale sono stati destinati circa 82milioni di cui 52 provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il completamento dell’opera prevede la realizzazione degli ultimi 7 metri in altezza per una lunghezza di un chilometro e mezzo.

«Un altro passo in avanti – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – è stato fatto con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della gara per l’aggiudicazione dei lavori. Un’infrastruttura strategica per lo sviluppo economico della nostra Isola, sia in termini occupazionali per tutto l’indotto, sia per i benefici che gli agricoltori della Piana di Catania avranno una volta concluso il cantiere. Sono soddisfatto e ringrazio il commissario straordinario Ornella Segnalini, nominata dal presidente del Consiglio dei ministri per gli interventi di completamento dell’infrastruttura, per l’impegno profuso e la collaborazione prestata».

Il progetto della diga risale al 1983 mentre il cantiere aveva preso avvio nel 1989 per poi fermarsi, in seguito ad una frana, quando mancava solo il 5% per ultimare l’infrastruttura importantissima per il territorio e non solo per i coltivatori presenti nell’area tra Catania ed Enna. Grande soddisfazione è stata espressa dal leader del Carroccio perché «dopo troppi anni – ha chiosato Salvini – finalmente siamo vicini a chiudere una vicenda importante per la Sicilia».