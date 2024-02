Protesta trattori, chiusi due svincoli autostradali. Annunciata manifestazione a Siracusa

Foto di Trinacria su Fb

Protesta degli agricoltori nei Comuni di Partinico, Montelepre, Terrasini e Carini nel Palermitano con una manifestazione annunciata e autorizzata. Sono chiusi gli svincoli autostradali sulla Palermo–Mazara del Vallo per Partinico e Terrasini. Gli agricoltori si sono riuniti questa mattina a Partinico e con i trattori stanno percorrendo la statale 113, in direzione di Palermo fino a Terrasini provocando disagi alla circolazione stradale.

La protesta per la crisi del comparto agricolo domani arriverà anche a Siracusa. La questura ha annunciato, a partire dalle 10.30, la presenza di manifestanti e di 60 trattori che sfileranno nella zona umbertina fino all’ingresso di Ortigia, per poi tornare indietro e radunarsi nel piazzale ferroviario di via Columba. La manifestazione avrà conseguenze sulla raccolta porta a porta dei rifiuti e sulla sosta delle auto, spiega il Comune di Siracusa. Il servizio Igiene urbana ha disposto che il ritiro della spazzatura avvenga entro le 8 in: viale Ermocrate, l’intero corso Umberto nei due sensi di marcia, piazzale Marconi, via Malta, riva della Darsena, via Francesco Crispi e via Columba. Le utenze interessate sono quelle domestiche, per la sola frazione umida, e quelle non domestiche del settore food per umido, indifferenziato, carta e vetro. Per le altre utenze non domestiche, il servizio pomeridiano della raccolta dei rifiuti avverrà a partire dalle 16. Per motivi di sicurezza, tutti gli utenti, commerciali e non commerciali, dovranno ritirare i contenitori dalle strade entro le 8. Sulla viabilità, gli effetti della manifestazione saranno limitati a via Malta (a partire dall’incrocio con via Somalia), a riva della Darsena e al primo tratto di corso Umberto, fino all’incrocio con via della Dogana. In queste strade, dalle 8 alle 16, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria.