Proteste trattori, in oltre 150 sfilano a Marsala. Martedì incontro a Roma con Lollobrigida

Foto di I Guardiani del territorio

Oltre 150 trattori arrivati da vari centri della provincia di Trapani hanno sfilato, in tre riprese, per le principali vie di Marsala. A organizzare la protesta, proclamando lo stato di agitazione degli agricoltori della provincia per sollecitare interventi concreti ai governi nazionale e regionale, sono state le segreterie provinciali di Confsal, Copagri, Feder.Agri, Fna, Confagricoltura e Liberi Agricoltori. A loro si sono uniti i contadini dell’associazione I Guardiani del territorio di Marsala. Obiettivo della mobilitazione, spiegano i promotori, è quello di sollecitare, ai governi nazionale e regionale, quattro provvedimenti urgenti da cui dipende la sopravvivenza di gran parte delle aziende agricole: ristoro immediato per i danni subiti nella precedente e attuale campagna agraria, come alluvioni e prolungate periodi di siccità e calura; la liquidazione immediata di tutte le misure agroambientali; pagamento degli aiuti temporanei per il caro energia e l’attivazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di tutti i mezzi produzione.

Le organizzazioni di categoria che hanno indetto la manifestazione di protesta hanno reso noto che martedì, a Roma, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida incontrerà Cipriano Sciacca, segretario regionale della Confsal e componente della segreteria nazionale di Feder.Agri.