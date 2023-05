Progettava una strage in Germania, arrestato un uomo in provincia di Catania

I carabinieri della stazione di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti di un 36enne mirabellese, abitante in Germania. Per come riscontrato dalla procura tedesca, l’uomo avrebbe minacciato di compiere una strage a Calw, città nel sud della Germania, mandando in un gruppo WhatsApp dei messaggi minatori dai quali si evinceva che, con un fucile AK47 ed un migliaio di munizioni, avrebbe sparato all’indirizzo di vari esercizi commerciali del posto, causando molti morti tra cittadini italiani e tedeschi. Tali minacce sono state dallo stesso ripetute più volte, portando come esempio, per meglio chiarire le sue intenzioni, la nota strage presso la moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda.