Priolo, festa da ballo con 200 persone in struttura balneare. Ma è abusiva

Una serata da ballo con oltre 200 persone è stata organizzata in una struttura balneare a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. A scoprire che, però, la festa non era stata autorizzata e che non sarebbero state rispettate nemmeno le norme a tutela dell’incolumità pubblica sono stati gli agenti del commissariato nel corso di un controllo nell’esercizio pubblico a Marina di Priolo. I poliziotti sono arrivati nel mezzo della serata danzante e hanno accertato le irregolarità anche dell’agibilità. Inoltre, gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno denunciato un uomo di 42 anni trovato in possesso di 100 grammi di hashish.