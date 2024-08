Si alzano i prezzi dei voli per gli italiani all’estero: le ultime statistiche

Foto di Orna

Vivere all’estero sta diventando sempre più semplice e comune per milioni di italiani, in modo particolare per ragazzi tra i 18 e i 34 anni originari del sud Italia, il posto da cui più di tutti stanno andando via i giovani per andare alla ricerca di fortuna, di un lavoro stabile e in generale di condizioni di vita che permettano di avere prospettive diverse da quelle che il Meridione fatica a garantire. Quanti sono gli italiani che vivono all’estero? Secondo i dati più recenti, aggiornati al 1° gennaio 2022 (vecchi sì, ma che hanno un alto grado di affidabilità in quanto somma frutto di aggregazione), il numero di cittadini italiani residenti all’estero è di 5.933.418. Di questi, il 46.5% è partito dal sud e dalle isole, ossia quasi la metà degli emigranti hanno deciso di lasciare paesi e condizioni che non gli permettevano di esprimersi al meglio. A fronte di questo esodo, compiere quello che pare essere un diritto inalienabile – ossia tornare a casa con un volo per riabbracciare i propri cari – appare alle volte una condizione non semplice da percorrere. Facciamo qualche esempio guardando all’estate 2024, per capire come questa tendenza stia condizionando sempre più i prezzi; in particolare, parliamo solo di quelli internazionali limitatamente ai voli di linea in Economy, prendendo in analisi i dati di Confcommercio sul 2022-2023 e confrontandoli con i risultati ad oggi delle compagnie aeree di linea:

Roma – Malaga 298,00 € (2022) a 357,25 € (2023) – 472,13€ (2024) | +58%

Roma – Atene 284,00 € – 386,00 € – 416,25€ (2024) | +46%

Roma – Parigi 192,00 € – 210,50 € – 219,17€ (2024) | +14%

Roma – Londra 239,00 € – 317,00 € – 349,46€ (2024) | +46%

Milano – Atene 372,00 € – 442,00 € – 453,27€ (2024) | +22%

Milano – Parigi 119,00 € – 169,00 € – 237,83€ (2024) | +99%

Milano – Londra 171,00 € – 260,00 € – 319,03 (2024) | +86%

Cosa fare per provare a risparmiare sul costo dei voli? Qualche consiglio utile

Il segreto che non tutti conoscono, ma che può davvero fare comodo, è quello di utilizzare una VPN per l’Italia, in modo da schermare le proprie preferenze ed evitare che l’algoritmo che assegna il costo ai singoli voli guardi a quelle per alzare a proprio piacimento il costo dei biglietti che consapevolmente diventa superiore perché frutto delle nostre ricerche online. Se dobbiamo tornare a casa, infatti, consulteremo più e più volte la tratta che ci interessa e a fronte dell’aumento dei click, nel momento in cui il motore di ricerca dei biglietti aerei ne viene a conoscenza, porta a un automatico aumento del costo di quella tratta. Cercare voli con VPN è probabilmente il metodo più affidabile, visto che essa nasconde le informazioni che le compagnie aeree utilizzano per personalizzare i prezzi, come ad esempio il tuo indirizzo IP. Inoltre, crittografa il tuo traffico Internet, impedendo a terzi di vedere le tue attività online ed evitando la profilazione basata su dati e comportamenti. Questo fa sì che tutte le volte che noi cerchiamo di acquistare un biglietto, le nostre abitudini incidano sull’offerta che ci viene proposta, mentre con la VPN i siti delle compagnie aeree non riescono ad avere questo riferimento. In molti spesso si domandano: è legale compiere un’operazione del genere? La risposta è semplice: certo, anche perché non si viola nessuna legge o ordinamento giuridico. Per questo il consiglio ulteriore è quello di evitare che i siti web utilizzino i cookie per influenzare i prezzi, cancellandoli dal tuo browser dopo ogni ricerca. Se utilizzi una VPN, ti renderai facilmente conto, facendo il confronto con la navigazione classica, che il paragone a livello di offerta diventa veramente impietoso (considerando che i rincari alle volte superano anche il 50%) e soprattutto questo metodo può essere applicato con successo anche per altri tipi di acquisti, come autonoleggi, prenotazioni di hotel con una VPN e shopping online in generale.