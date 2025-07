Catania: un 46enne ha rubato alcuni metri di prato sintetico

Un catanese di 46 anni ha rubato alcuni metri di prato sintetico, in un negozio del centro di Catania. L’uomo era riuscito a mettere a segno il colpo, prelevando circa cento metri quadrati di prato sintetico da un’attività specializzata in questo genere di prodotti di via Vincenzo Giuffrida, per un valore di mercato superiore a 4000 euro. Ad accorgersi del furto è stato il titolare che è andato a presentare denuncia in commissariato. Il proprietario dell’attività commerciale ha spiegato agli agenti che il tappetino di prato sintetico era stato esposto per la vendita. A un certo punto, si è accorto che una buona parte era sparita.

I poliziotti hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo e hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del negozio. Così sono riusciti a individuare l’autore del furto: un uomo già a loro conosciuto per diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Una volta rintracciato, l’uomo è stato portato in commissariato e identificato. Adempiute le formalità di rito, il 46enne catanese è stato denunciato per il reato di furto aggravato.