Porticello, dalla rissa al tentato omicidio: responsabili tre giovani

Una discussione alla fine di un concerto, poi la rissa, conclusa con un tentato omicidio. Succedeva a ottobre 2025 sul lungomare di Porticello, nel Palermitano, e oggi per quei fatti sono accusati tre giovani: un 21enne, insieme al fratello e a un amico di 16 e 15 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre avrebbero preso parte all’aggressione di un giovane. Minacciando e spintonando anche la madre, intervenuta per sedare la rissa. Situazione diventata ancora più pericolosa quando a difendere la propria famiglia è stato il compagno della donna, un cittadino di origini tunisine. Che si è visto puntare da parte del 21enne una pistola, poi risultata un’arma giocattolo priva del tappo rosso. Insieme a minacce di morte e al lancio di un pesante vaso di ceramica che ha colpito l’uomo al volto. All’arrivo dei carabinieri, i due giovanissimi si erano allontanati, ma le testimonianze e le telecamere di videosorveglianza hanno permesso la loro identificazione e le successive misure cautelari. Il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono stati condotti presso l’istituto penale per minorenni Malaspina di Palermo.