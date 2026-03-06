Foto generata con Ai

Porticello, dalla rissa al tentato omicidio: responsabili tre giovani

06/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una discussione alla fine di un concerto, poi la rissa, conclusa con un tentato omicidio. Succedeva a ottobre 2025 sul lungomare di Porticello, nel Palermitano, e oggi per quei fatti sono accusati tre giovani: un 21enne, insieme al fratello e a un amico di 16 e 15 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre avrebbero preso parte all’aggressione di un giovane. Minacciando e spintonando anche la madre, intervenuta per sedare la rissa. Situazione diventata ancora più pericolosa quando a difendere la propria famiglia è stato il compagno della donna, un cittadino di origini tunisine. Che si è visto puntare da parte del 21enne una pistola, poi risultata un’arma giocattolo priva del tappo rosso. Insieme a minacce di morte e al lancio di un pesante vaso di ceramica che ha colpito l’uomo al volto. All’arrivo dei carabinieri, i due giovanissimi si erano allontanati, ma le testimonianze e le telecamere di videosorveglianza hanno permesso la loro identificazione e le successive misure cautelari. Il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono stati condotti presso l’istituto penale per minorenni Malaspina di Palermo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze