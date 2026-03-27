Foto di Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Porti, formalizzata la nomina di Tardino: dopo il no di Schifani, arriva la «piena intesa»

27/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«In piena intesa con la Regione Siciliana». È la formula scelta, non a caso, dall’Autorità portuale della Sicilia Occidentale per annunciare la formalizzazione della nomina a presidente di Annalisa Tardino, da parte del ministero dei Traporti e delle infrastrutture. Un incarico dalla durata di quattro anni, che arriva dopo un iter burocratico passato per le commissioni di settore di Camera e Senato. Ma iniziato decisamente senza intesa con la Regione Siciliana. «Impugneremo gli atti», infatti, era stata la prima reazione del presidente Renato Schifani. Una scelta indigeribile, per il governatore, quella calata dall’alto dal ministro leghista Matteo Salvini, ricaduta su una sua fedelissima. Tardino, appunto, avvocata ed ex europarlamentare, già coordinatrice della Lega in Sicilia. Accusata dal governatore siciliano di essere pure carente di «comprovata e specifica esperienza nel settore». Una frattura che si è ricomposta, poco più di un mese fa, con la firma di Schifani alla nomina della stessa neo-presidente.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incendio all’ospedale Cannizzaro di Catania
Leggi la notizia

«In piena intesa con la Regione Siciliana». È la formula scelta, non a caso, dall’Autorità portuale della Sicilia Occidentale per annunciare la formalizzazione della nomina a presidente di Annalisa Tardino, da parte del ministero dei Traporti e delle infrastrutture. Un incarico dalla durata di quattro anni, che arriva dopo un iter burocratico passato per le […]

Rapina alle poste di Santa Maria di Licodia, ladro armato di taglierino
Leggi la notizia

«In piena intesa con la Regione Siciliana». È la formula scelta, non a caso, dall’Autorità portuale della Sicilia Occidentale per annunciare la formalizzazione della nomina a presidente di Annalisa Tardino, da parte del ministero dei Traporti e delle infrastrutture. Un incarico dalla durata di quattro anni, che arriva dopo un iter burocratico passato per le […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze