Erice: cede il ponteggio e un operaio cade. «Incidenti sul lavoro sono emergenza senza fine»

Incidente sul lavoro in un cantiere a Erice, nel Trapanese, dove un ponteggio ha ceduto facendo cadere un operaio che ha riportato varie fratture. L’episodio è avvenuto in via Filippo Corridoni, dove sono in corso lavori di manutenzione di una palazzina privata. All’improvviso, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il ponteggio ha ceduto trascinando con sé l’operaio che stava lavorando. Un’ambulanza del 118 ha soccorso l’operaio trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. I medici hanno riscontrato varie fratture. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale e dalla polizia.

«È una emergenza senza fine, il mondo del lavoro inizia il nuovo anno come aveva chiuso lo scorso. Basta, bisogna fermare questa scia», dicono il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario generale Filca Cisl Francesco Danese. «Come sindacato noi ribadiamo ogni giorno il nostro impegno. Non è più rinviabile un Patto per la salute e sicurezza. Serve aumentare il numero degli ispettori e dei controlli nei cantieri perché sulla sicurezza e la vita dei lavoratori non sono accettabili errori di nessun tipo. Cruciale – concludono – ripartire anche dalle scuole per diffondere la cultura della sicurezza».