L’ultima trovata di Schifani: «Intitolare il ponte sullo Stretto a Silvio Berlusconi»

Arriva da Taormina, dove è in corso la convention Etna23 di Forza Italia, l’ultima curiosa idea del presidente Renato Schifani sul ponte sullo Stretto, che il governatore vorrebbe intitolare a Silvio Berlusconi. «Forza Italia, oggi più che mai, ha un ruolo strategico nel governo nazionale e sta governando con risultati importanti la Sicilia. La grande sfida è il ponte sullo Stretto e la stiamo affrontando da protagonisti, in modo concreto e con la volontà di realizzare un’opera che è sempre stata un grande obiettivo del nostro presidente Berlusconi. Per questo riteniamo si debba intitolare il Ponte sullo Stretto a Silvio Berlusconi».

«Berlusconi si è sempre battuto per il Ponte, lo ha fatto dal 2001 al 2006 quando aveva lavorato per creare la società Ponte sullo Stretto, poi il governo Prodi nel giro di 60 giorni ha azzerato tutto e nel 2008 abbiamo ripreso quel percorso, e poi il governo Monti nel giro di poco con un decreto ha azzerato tutto, annullando un appalto che era in corso ed esponendo lo Stato. Stavolta siamo convinti che si debba andare fino in fondo, ed anche con l’impegno del ministro Salvini si sta andando in questa direzione».