Ponte sullo Stretto, approvate le modifiche al progetto: si proverà a partire con i lavori entro l’estate 2024

Passo importante verso la realizzazione del ponte sullo Stretto. È stata infatti approvata dalla Stretto di Messina Spa la relazione del progettista che riguarda gli aggiornamenti al progetto definitivo del 2001, della struttura predisposta dal contraente generale Eurolink, guidato dal gruppo Webuild. L’approvazione della relazione è il risultato di un articolato sistema di verifiche posto in essere dalla Stretto di Messina che, oltre alla direzione tecnica della società, ha coinvolto la Parsons Transportation Group in qualità di project management consultant e un expert panel come organo a supporto per le attività tecnico-specialistiche di alta sorveglianza, composto da quattro massimi rappresentanti nelle discipline di aerodinamica-aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente.

Oltre ad avere approvato le modifiche richieste dal progettista e averne proposte di proprie, il Cda della società ha inoltre approvato l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale, dello studio di incidenza ambientale, della relazione di ottemperanza e della relazione paesaggistica. Semaforo verde anche per l’analisi costi-benefici e per l’aggiornamento del piano degli espropri. Infine è stato anche approvato il programma di opere anticipate, quelle opere propedeutiche alla cantierizzazione, da avviare subito dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess.

Ora che è stata approvata, la documentazione sarà inviata al ministero delle Infrastrutture, che indirà la conferenza di servizi con amministrazione statale ed enti territoriali coinvolti nella realizzazione dell’opera e gli stessi documenti saranno inviati anche al ministero dell’Ambiente e a quello della Cultura. Infine sarà il Cipess a dovere dare il proprio parere positivo. Parere atteso all’incirca verso metà anno, cosa che fa sperare la Stretto di Messina di potere iniziare i lavori entro la fine dell’estate 2024, mentre la definitiva apertura al traffico del ponte è ancora prevista per il 2032.